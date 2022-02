Juve, l’attaccante si allontana | Il Barcellona ci crede: “Lo vogliamo con noi”

Arrivano le dichiarazioni del presidente. Porte aperte per l’attaccante: c’è l’offerta del club, la Juventus è avvisata

“Sappiamo che il suo contratto scadrà a giugno, ma nel calcio non si esclude mai nulla. Le cose cambiano dalla sera alla mattina…”, parla così qualche giorno fa il tecnico del Barcellona in merito al futuro di Ousmane Dembelé.

L’attaccante francese, al centro di diversi rumors di calciomercato, alla fine potrebbe rimanere a giocare con la maglia dei Blaugrana.

Anche Laporta, numero uno del club spagnolo, non ha ancora chiuso la porta definitivamente al rinnovo dell’ex Borussia Dortmund. La speranza che arrivi la firma sul contratto è ancora viva: “Dembélé conosce la nostra proposta – afferma il presidente del Barcellona -, abbiamo sempre voluto che rimanesse, speriamo che a fine stagione ci ripensi”, ha raccolta Cadena SER.

Il Barcellona, super attivo sul calciomercato, soprattutto con i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto a giugno, come Franck Kessie, non ha alcuna intenzione di perdere il proprio campioncino.

Dembele dopo un periodo complicato è tornato ad essere impiegato da Xavi, che sta puntando su di lui. Nelle ultime due partite di Liga, contro Valencia e Athletic Bilbao, sono così arrivati un goal e tre assist.

Calciomercato Juventus, bianconeri vigili: ma non sono gli unici

Le opportunità di mercato a Dembele non mancano di certo. Il calciatore, oltre ad essere corteggiato dal suo attuale club, piace parecchio alla Juventus. I bianconeri sono molto attenti al possibile mercato dei parametri zero. Rappresenta certamente un’occasione in un reparto, in cui Massimiliano Allegri rischia di perdere una pedina importante come Paulo Dybala.

L’argentino, come il francese, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. La trattativa non è naufragata e ancora tutto è davvero possibile. Curioso, come, l’ex Palermo possa trasferirsi proprio al Barcellona.

Tornando a Dembele, va sottolineato che un mancato rinnovo con il Barcellona, non lo porterebbe in automatico alla Juventus. I bianconeri, infatti, devono guardarsi le spalle dalla concorrenza del Manchester United ma il sogno del calciatore rimane quello di vestire la maglia del Psg e potrebbe diventare un’idea dei francesi qualora Mbappe lasciasse davvero la Capitale.