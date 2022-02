Atalanta-Sampdoria, tutto facile per i nerazzurri | Super Koopmeiners

Atalanta-Sampdoria è appena terminata con il punteggio di 4-0. Tutto facile per i bergamaschi, trascinati da Koopmeiners e Miranchuk

L’Atalanta risponde presente, e senza tentennamenti. I bergamaschi, infatti, battono la Sampdoria con il punteggio di 3-0 grazie a una super prestazione dei suoi centrocampisti offensivi.

Per gli uomini di Gasperini, la partita inizia subito molto bene. Al minuto 6′, infatti, a firmare il vantaggio è Mario Pasalic di testa su assist di Remo Freuler. Il centrocampista non sarebbe dovuto essere neanche in campo, ma l’infortunio nel riscaldamento a Ruslan Malinovskyi ha costretto l’Atalanta a rivedere i suoi piani. Tanto meglio, almeno per stasera. Ma lo show dei bergamaschi non finisce, anzi. Al 29′ è il turno di Teun Koopmeiners che sfrutta l’assist di Pessina e firma il raddoppio.

Atalanta-Sampdoria, la doppietta di Koopmeiners chiude i conti

Non è ancora finita, però, l’Atalanta. Proprio nel momento in cui, soprattutto con Ciccio Caputo, la Sampdoria cerca di rientrare in partita, è ancora Koopmeiners a chiudere i conti, con la sua doppietta personale e il tris dei bergamaschi. Andrea Conti colpisce il palo, ma i nerazzurri non arretrano. A pochi minuti dal fischio finale arriva anche il poker, firmato dal subentrato Miranchuk. Non cambia più il risultato, con l’Atalanta che sale a 47 punti in classifica, a -3 dalla Juventus.

CLASSIFICA: Napoli punti 57, Milan 57, Inter* 55, Juventus 50, Atalanta* 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese** 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana** 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno