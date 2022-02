Torino-Cagliari, colpo salvezza per Mazzarri | Belotti non basta

Torino e Cagliari si sono appena affrontate per la 27esima giornata di Serie A. I sardi hanno avuto la meglio in trasferta: Belotti non basta ai granata

Le big in alto frenano e sì ci riferiamo a Inter e Milan, ma in coda (o quasi) c’è una squadra che sta tentando di risalire la classifica e ci sta anche riuscendo.

Il Cagliari oggi ha ottenuto tre punti pesantissimi per la corsa salvezza e contro un Torino che comunque la partita l’ha fatta. Ma andiamo con ordine. Il match inizia meglio per i sardi: al 21esimo gli ospiti passano in vantaggio con Raoul Bellanova su assist di Alberto Grassi. Il Torino, però, reagisce e crea tante occasioni da gol mettendo alle strette gli ospiti: la resistenza dei rossoblù tiene, almeno nel primo tempo, e con un Alessio Cragno in grande spolvero. Il portiere mette a segno almeno due parate di cartello, salvando i suoi.

Torino-Cagliari, gol di Belotti ma decide Deiola

Nella ripresa, però, la musica cambia. Al 54esimo Andrea Belotti marca il pareggio, rimettendo le cose a posto per gli uomini di Ivan Juric. Il Cagliari non demorde e trova la forza di tornare in vantaggio. È il minuto 62 quando Alessandro Deiola raddoppia e permette agli uomini di Walter Mazzarri di trovare i tre punti. Il Torino, infatti, non riesce più a segnare, ma il colpo è sardo dato che ora la classifica sorride di più agli ospiti. Mazzarri ora ha 25 punti e occupa il quart’ultimo posto in classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 17; Salernitana 15.