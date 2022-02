Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Spezia-Roma, sfida valida per la 27/a giornata di Serie A

Visita in casa dello Spezia per la Roma di Josè Mourinho, chiamata a dare risposte dopo un paio di battute a vuoto di troppo che hanno fatto storcere il naso. Di fronte una squadra desiderosa di incamerare punti salvezza facendo uno sgambetto ai capitolini, che però sin dalle prime battute provano a mettere in chiaro le cose collezionando occasioni da gol in serie. Passano i minuti ma la sfida non si sblocca, e i giallorossi sprecano con Pellegrini, che colpisce il palo dalla distanza, ed Abraham impreciso sotto porta. La reazione dei liguri è affidata unicamente all’ex Verde, sostituito poi nel corso dell’intervallo per consentire alla squadra di ritrovare equilibrio dopo l’espulsione di Amian.

Nella ripresa i giallorossi inseriscono subito Zaniolo, alzano ulteriormente i giri del motore e collezionano un numero incalcolabile di palle gol non concretizzate.

Spezia-Roma, gara ‘maledetta’ per i giallorossi: Abraham decisivo all’ultimo respiro

Nonostante la superiorità numerica infatti la Roma non riesce a sbloccare la sfida, sfiorando il gol con gli Abraham e Zaniolo prima del secondo palo di giornata con Cristante. L’assedio assume contorni ancora più clamorosi nel forcing finale con Pellegrini attivissimo che sfiora il palo su punizione, dopo un paio di brividi firmati da Mkhitaryan e ancora Zaniolo che tra parate di Provedel e imprecisione non trovano la via del gol. Le ultime chance arrivano in pieno recupero con un batti e ribatti in area di rigore non concretizzato da Shomurodov e all’ultimo respiro una doppia traversa di Zaniolo dalla quale scaturisce un calcio di rigore. Dopo un capannello di calciatori intorno al direttore di gara, grazie all’ausilio di una revisione al Var viene assegnato il penalty per contatto sul calciatore giallorosso che fa infuriare tutto lo Spezia.

Dagli undici metri non fallisce Abraham che la piazza all’angolino facendo vincere ai giallorossi una gara pazzesca.

Spezia-Roma 0-1, il tabellino

RETE: 99′ Abraham

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Elic, Reca; Sala (13′ Maggiore), Kiwior, Bastoni (63′ Gyasi); Verde (46′ Ferrer), Nzola, Agudelo. All. Thiago Motta. In panchina: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Bourabia, Nguiamba, Kovalenko, Antiste, Strelec.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (46′ Zaniolo), Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout (68′ El Shaarawy), Zalewski (80′ Shomurodov); Pellegrini, Mkhitaryan (92′ Bove); Abraham. All. Salzarulo (Mourinho squalificato). In panchina: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Ibanez, Keramitsis, Vina, Volpato, Carles Perez.

ARBITRO: Michael Fabbri

Ammoniti: Agudelo, Kumbulla.

Espulsi: Amian.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Roma 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Verona 40; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 17; Salernitana 15.