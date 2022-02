Diretta Spezia-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Spezia-Roma, posticipo delle 18 della ventisettesima giornata di Serie A

Senza lo squalificato José Mourinho, la Roma scende in campo in casa dello Spezia nel posticipo delle 18 dell’ottava giornata di ritorno di Serie A. Una trasferta importante, dalla quale la squadra giallorossa spera di uscire con i tre punti per continuare a coltivare ambizioni europee. Protagonisti di un avvio di 2022 da incorniciare, i padroni di casa vanno a caccia di punti importanti per la corsa salvezza dopo due sconfitte consecutive.

Dopo tre vittorie un pareggio nelle prime quattro gare del nuovo anno, la squadra allenata da Thiago Motta è stata battuta dalla Fiorentina e dal Bologna prima di arrivare alla partita contro i giallorossi. Senza lo squalificato Manaj, in rete anche al Dall’Ara, i liguri incontreranno una squadra quasi a ranghi completi, visto che Foti (vice di Mou) potrà contare su quasi tutti i dieci indisponibili contro il Verona. Nuovamente convocato dopo le due assenze per squalifica e infortunio, Nicolò Zaniolo vivrà una giornata particolare nella città della sua infanzia.

Vittoriosa nella gara di andata, la squadra capitolina è stata bloccata sul 2-2 nell’unica trasferta al Picco in Serie A nell’ultima giornata dello scorso campionato. Senza vittorie da quattro gare inclusa la Coppa Italia, la Roma ritrova Fabbri, l’arbitro dell’ultimo successo stagionale in casa dell’Empoli. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida.

Formazioni ufficiali Spezia-Roma

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola, Agudelo. All.: Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Salzarulo

CLASSIFICA SERIE A:Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 40; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 17; Salernitana 15.