DIRETTA Serie A, Verona-Venezia | Segui la cronaca LIVE

Dopo il lunch match domenicale, l’unica sfida delle 15 in programma per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A è il derby veneto Verona-Venezia

Per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, il Verona ospita il Venezia nel più classico dei derby veneti: una sfida importante per entrambe per le squadre, anche se per motivi completamente opposti.

I gialloblu di Igor Tudor arrivano all’appuntamento con l’amaro in bocca dopo il pareggio subito in rimonta, da 0-2 a 2-2, allo stadio ‘Olimpico’ contro la Roma di José Mourinho. La zona che porta in Conference League è, però, ancora a portata di mano: sono solo 6 i punti di distacco dalla Lazio di Maurizio Sarri. Di contro, i lagunari di Paolo Zanetti sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro il Genoa e hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dal terzultimo posto in classifica, con una partita ancora da recuperare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-VENEZIA

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

VENEZIA (3-4-3): Romero; Ceccaroni, Ampadu, Caldara; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Okereke, Henry, Aramu. All. Zanetti.

CLASSIFICA SERIE A:Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 17; Salernitana 15.