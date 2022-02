DIRETTA Serie A, Torino-Cagliari 0-1: al via la ripresa LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Jurci e il Cagliari di in tempo reale

Il Torino ospita il Cagliari nel lunch match domenicale valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno che mette in palio tre punti molto importanti.

Da una parte i granata di Juric vogliono dare seguito al bel pareggio nel derby con la Juventus e tornare a vincere dopo oltre un mese per restare nella parte destra della classifica. Dall’altra i rossoblu dell’ex Mazzarri puntano ad allungare la striscia di quattro risultati utili in cui hanno raccolto 6 punti per tentare di uscire dalla zona retrocessione. All’andata finì 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-CAGLIARI

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Rodríguez; Vojvoda, Lukić, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Belotti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Marin, Pereiro; João Pedro.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15.