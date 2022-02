Diretta Lazio-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Lazio-Napoli, posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A

Dimenticare le delusioni europee e rispondere ai risultati delle dirette avversarie in campionato. Dopo l’eliminazione contro Porto e Barcellona, Lazio e Napoli si affrontano allo Stadio Olimpico nel posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A. Un appuntamento da non fallire, per continuare a cullare ambizioni Champions e scudetto.

Una sfida particolare per Maurizio Sarri, grande ex della serata. Per il tecnico biancoceleste non c’è però spazio per le emozioni. In caso di successo, la squadra capitolina tornerebbe a meno cinque dalla Juventus, vittoriosa in casa dell’Empoli ieri sera, e scavalcherebbe momentaneamente l’Atalanta, in campo domani contro la Sampdoria. Luciano Spalletti, dal canto suo, è chiamato ad una reazione d’orgoglio dopo la disfatta in Europa League e il pareggio in casa del Cagliari. Dopo i pareggi di Inter e Milan, sprecare un altro match ball potrebbe rivelarsi deleterio nella corsa scudetto.

Nel caso in cui dovessero riuscire ad espugnare l’Olimpico, i partenopei agguanterebbero i rossoneri al primo posto in classifica, scavalcando anche in nerazzurri, che devono ancora recuperare la sfida contro il Bologna. Quella di questa sera sarà solamente la settima sfida tra Sarri e Spalletti, con un bilancio a netto vantaggio del tecnico di Certaldo (tre vittorie, due pareggi e una sconfitta). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta e Roma 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Verona 40; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia e Udinese 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 17; Salernitana 15.