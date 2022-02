Tradimento totale Donnarumma | Il rifiuto che cambia tutto

La decisione di Donnarumma di lasciare il Milan a parametro zero fa ancora male: retroscena sull’accordo prima del PSG

Mike Maignan sta conquistando i tifosi rossoneri, ma nonostante tutto è innegabile che l’addio a parametro zero del portiere titolare della Nazionale faccia ancora male.

Gianluigi Donnarumma ha dimostrato anche agli Europei di essere un portiere straordinario, nessuno alla sua età può reggere il confronto e vantare così tante presenze ad alti livelli. Il Milan si sta rifacendo con il portiere francese, mentre ‘Gigio’ sta trovando delle difficoltà con il PSG: i rimpianti, però, non finiscono certo qui. Nuovo retroscena sull’addio di Donnarumma.

Calciomercato Milan, Donnarumma e il clamoroso rifiuto | Ha scelto lui il PSG

Secondo quanto riportato da ‘AS’, l’estate scorsa Juan Laporta ha fatto di tutto per riuscire a portare Donnarumma al Barcellona. Il presidente catalano ha puntato sull’ottimo rapporto che ha con Mino Raiola e stava riuscendo a prendere l’ex portiere del Milan: l’ultima scelta, però, è stata proprio del calciatore della Nazionale. Gigio avrebbe deciso in prima persona di andare al PSG, preferendo il progetto presentatogli da Leonardo rispetto a quello del Barcellona.

Come fatto con le proposte avanzate da Paolo Maldini nel corso della stagione passata, Donnarumma ha declinato l’offerta dei catalani. Una scelta che, adesso, potrebbe essere anche vista in maniera differente dal portiere della Nazionale. ‘Gigio’ sta trovando meno spazio del previsto a Parigi e club come il Barcellona o la Juventus avrebbero potuto garantirgli un ruolo da protagonista. In estate il futuro di Donnarumma potrebbe cambiare nuovamente.