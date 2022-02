Calciomercato Juventus, può tornare in Italia | Bianconeri in pole

Juventus in pole position nella corsa al giocatore: il suo ritorno in Italia non è affatto da escludere

Reduce da un 2021 sensazionale concluso da Campione d’Europa sia con il Chelsea che con la nazionale italiana per arrivare sino al terzo posto nella classifica del Pallone d’Oro alle spalle di Messi e Lewandowski. Segno di come, negli anni, Jorginho abbia saputo consacrarsi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

Dall’addio al Napoli, il valore dell’italo-brasiliano è sensibilmente aumentato e nel Chelsea è riuscito ad imporsi indossando anche in diverse circostanze la fascia di capitano. Il contratto del giocatore è in scadenza alla fine della prossima stagione: Jorginho sta molto bene a Londra, ma per esigenze extra, il Chelsea potrebbe anche arrivare a privarsi di lui.

Juvenuts, occasione Jorginho: può tornare in Italia

In casa Chelsea la situazione legata alla guerra tra Russia e Ucraina è seguita con enorme attenzione: il club potrebbe addirittura rischiare il fallimento e potrebbe essere costretto, come riferito da Calciomercatoweb.it, a cedere dei pezzi pregiati. Uno di questi potrebbe essere proprio Jorginho, che ha appunto il contratto in scadenza nel 2023. Il Chelsea quindi non potrebbe spingere con richieste troppo elevate, complice proprio un rinnovo che ancora non c’è, ma appare difficile che i ‘Blues’ possano accontentarsi di cifre inferiori ai 30 milioni di euro.

La Juventus è da tempo interessata al giocatore italo-brasiliano, sin da quando sulla panchina bianconera si sedette Maurizio Sarri. Ora, dopo l’era Pirlo e con l’approdo di Allegri, Jorginho resta comunque un nome gradito alla dirigenza. Il giocatore non è mai stato dimenticato e il tecnico livornese potrebbe inserirlo al centro della propria mediana, un reparto dove la Juventus ha comunque bisogno di innesti nonostante gli arrivi di Locatelli e Zakaria nelle ultime due sessioni di mercato. Potrebbe essere dunque il bi-campione d’Europa a prendere in mano le redini della mediana bianconera per portare il reparto a fare un importante salto di qualità.