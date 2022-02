Calciomercato Juve, pagano la clausola | L’agente incontra il Real Madrid

Pronti 50 milioni di euro per aggiudicarsi uno dei migliori talenti in circolazione in Europa

In attesa di sistemare alcuni rinnovi delicati per evitare che calciatori come Dybala, Bernardeschi e Cuadrado vadano in scadenza il prossimo 30 giugno, la Juventus ha iniziato a programmare quello che potrebbe essere il mercato dell’estate, individuando i reparti in cui intervenire.

In avanti, l’acquisto anticipato di Dusan Vlahovic sembra aver risolto il problema del gol. E, qualora sia Dybala che Morata dovessero essere trattenuti dal club bianconero, difficilmente si interverrà con grandi operazioni. Un reparto che avrebbe invece bisogno di essere ritoccato è quello di centrocampo, rinfoltito dall’arrivo di Zakaria ma ancora distante da quello sognato da Massimiliano Allegri. Il centrocampista svizzero ha restituito all’allenatore toscano quella fisicità che in passato gli garantivano calciatori come Matuidi o Khedira, in attesa che venga aumentata anche la qualità degli altri centrocampisti.

Calciomercato, il Real Madrid sfida la Juventus per Gavi

Uno dei grandi obiettivi da settimane in orbita Juventus è senza dubbio il giovanissimo Gavi del Barcellona. Il classe 2004 era stato lanciato da Ronald Koeman ad inizio stagione, ma è con Xavi in panchina che è diventato uno degli imprescindibili della formazione blaugrana. Calciatore dai margini di crescita importanti, ha un contratto in scadenza nel giugno 2023 e una clausola rescissoria da 50 milioni che lo rende un obiettivo vulnerabile.

Come riportato però da ‘Marca’, però, nei giorni scorsi il suo agente è stato avvistato a Valdebebas, quartier generale del Real Madrid. Una visita nella quale ufficialmente si sarebbe parlato solamente del rinnovo del giovane Marc Cucalón, anche se l’interesse di vecchia data dei ‘blancos’ nei confronti di Gavi fa pensare che si sia parlato anche del suo nome. In attesa di un rinnovo del quale si parla da fin troppo tempo senza grandi passi in avanti registrati dai blaugrana, in Spagna non escludono un clamoroso ‘scippo’ di Florentino Perez ai rivali storici.