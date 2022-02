Calciomercato Juventus, salta il colpo a zero | Inter e Napoli preoccupate

In attesa del rush finale della stagione, gli occhi sono anche sul calciomercato: in pericolo il colpo a zero per le big italiane

Dodici giornate di campionato alla fine della stagione, più ovviamente le coppe europee e la Coppa Italia. La stagione 2021/22 sta entrando nel suo rush finale, con tutti gli obiettivi ancora in ballo dallo scudetto alla Champions, l’Europa League e la salvezza. Stasera Lazio-Napoli è la gara più attesa del turno, può essere decisiva per la squadra di Sarri che in caso di mancata vittoria rischierebbe di dire addio al sogno quarto posto.

Al contrario gli azzurri hanno la grande chance di agganciare il Milan in vetta e superare l’Inter che ovviamente deve sempre recuperare il match col Bologna. Ieri la Juventus ha vinto in casa dell’Empoli e ha fatto un balzo importante in ottica Champions, ha sei punti di vantaggio sull’Atalanta che però deve ancora giocare con la Samp (domani) e poi recuperare la sfida col Torino. Potenzialmente i punti sono pari, ma è normale che psicologicamente la Dea è in una posizione più scomoda. Intanto i ragionamenti portano anche a pensare al calciomercato, in estate assisteremo a una sessione probabilmente intensa. E con colpi importanti, anche a zero, con giocatori contesi dalle big italiane.

Calciomercato Juventus, Inter e Napoli: può saltare il colpo Denayer

Sono tanti i giocatori in scadenza che li top club della Serie A hanno messo nel mirino per rinforzarsi la prossima stagione. Il focus per tanti è sulla difesa, dalla Lazio che tratta Romagnoli all’Inter a Ginter che piace ai nerazzurri o Sule che ha già annunciato l’addio al Bayern. E ancora Mazraoui, pallino del Milan – che punta sempre Botman – ma anche del Barcellona, oltre a Jason Denayer, difensore centrale e anche terzino in forza al Lione. Il belga è in scadenza nel 2022, da anni se ne parla come possibile colpo per le big ma ora è il momento giusto. Di lui si è parlato in chiave Juventus, ma anche Inter e Napoli. Tutte e tre sono alla ricerca di rinforzi in difesa, è la vera priorità. Anche per i nerazzurri sarebbe perfetto in quando ideale nella difesa a tre.

Ma i pericoli sono dietro l’altro e ci sta facendo i conti anche il Milan. In particolare il Newcastle, che ha provato in tutti i modi a prendere anche Sven Botman dal Lille a gennaio. L’olandese ha però declinato, così come il club francese, e comunque l’impressione è che sia già instradato verso la Milano rossonera. I Magpies hanno preso Dan Burn, ma non si accontentano. Dopo essersi tirati fuori dalle sabbie mobili della zona salvezza, anche se non ancora al sicuro, i bianconeri passati a PIF qualche mese fa – secondo ‘RMC Sport’ – stanno tenendo d’occhio proprio Denayer. Il classe ’95 non ha ancora rinnovato il suo contratto, come detto anche Juventus, Inter e Napoli ci hanno messo gli occhi e si preannuncia anche per lui una vera e propria bagarre di mercato.