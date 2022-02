Calciomercato Juventus, via libera dal Real Madrid | Si chiude a 40 milioni

La Juventus potrebbe tentare un colpo importante sul calciomercato. I bianconeri avrebbero il via libera da parte del Real Madrid

La Juventus è in netta risalita nei risultati, dopo un calciomercato di gennaio decisamente opulento. I bianconeri, infatti, con l’acquisto di Dusan Vlahovic, sembrano aver dato una svolta alla loro stagione.

Anche ieri, il bomber ex Fiorentina ha messo a segno una straordinaria doppietta che ha portato la viola alla vittoria. Se ora in attacco, quindi, al netto della trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, la situazione sembra nettamente migliore, ora la priorità per la Vecchia Signora sembra il centrocampo. L’arrivo di Denis Zakaria, infatti, non sembra sufficiente a colmare le necessità bianconere, soprattutto in impostazione. E allora occhio alle possibili trattative e all’arrivo di un big che potrebbe rivoluzionare la fase offensiva e quella difensiva della Juventus. Il Real Madrid potrebbe venire incontro alle necessità della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Casemiro può lasciare il Real Madrid

Il periodo al Real Madrid di Casemiro non è magnifico. Il brasiliano è stato una vera e propria colonna per la sua squadra per diversi anni e rappresenta uno dei migliori pivot a livello mondiale. In estate, però, nonostante sia fondamentale per equilibrare il centrocampo, il Real Madrid potrebbe cedere il centrocampista dai 40 milioni di euro in su, secondo quanto riporta ‘El Nacional’. Il brasiliano farebbe comodo anche al PSG per riequilibrare la chiara propensione offensiva della capolista della Ligue 1. Vedremo chi avrà la meglio: di certo, Casemiro è un calciatore che, se finisse davvero sul calciomercato, farebbe comodo a molti.