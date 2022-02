Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-1: Defrel al 94′ gela Italiano

Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-1: la rete decisiva di Defrel arriva alla fine del recupero, sconfitta amara per i viola

Partita bellissima al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina, che regala emozioni fino al termine. La vincono gli emiliani al 94′ con la rete di Defrel, dopo che Cabral poco prima aveva pareggiato la rete di Traorè.

Ritmi molto elevati da subito, è un botta e risposta continuo con tanta qualità. La prima occasione di rilievo è un sinistro a giro di Castrovilli a lato di pochissimo. Ma il Sassuolo quando parte fa malissimo: Traorè scappa in profondità, ne fa secchi due in dribbling e deposita sul palo lontano dove Dragowski non può arrivare. Inerzia per un po’ favorevole ai padroni di casa, con il portiere viola che deve salvare su Raspadori e poi ringrazia la traversa su un colpo di testa ancora di Traorè. Riemerge la Fiorentina e si rende pericolosissima due volte con Ikonè, ma Consigli è spaziale in entrambe le occasioni. Nella ripresa la velocità cala fisiologicamente, la Fiorentina spinge e il Sassuolo fatica a ripartire. Piatek salta Consigli ma non trova la porta, Cabral sostituisce il polacco e non arriva alla deviazione decisiva per centimetri. Ancora Consigli ci mette le mani su una punizione di Biraghi, poi è Bonaventura a dare un po’ di respiro ai padroni di casa facendosi espellere per proteste dall’arbitro Prontera. La Fiorentina però ci crede e Saponara apparecchia per Cabral che insacca in scivolata nel finale, nonostante l’inferiorità numerica. Finita? Niente affatto, Defrel su assist di Berardi ha l’ultima parola per la squadra di Dionisi e regala un grosso dispiacere ai viola che frenano nella corsa Champions.

SASSUOLO-FIORENTINA 2-1 – 19′ Traorè (S), 88′ Cabral (F), 94′ Defrel (S)

CLASSIFICA: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Sassuolo 36; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15.