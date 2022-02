Serie A, Salernitana-Bologna 1-1: Zortea risponde ad Arnautovic

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Salernitana-Bologna, sfida valida per la 27/a giornata di Serie A e terminata in parità

Inizia subito con una sfida importante il sabato pomeriggio della 27/a giornata di Serie A. Di fronte la Salernitana di Nicola, vogliosa di conquistare punti pesanti in ottica salvezza, e il Bologna guidato da un Sinisa Mihajlovic desideroso di risposte positive dalla squadra squadra. Il primo squillo della sfida arriva alla mezz’ora col rigore prima concesso e poi annullato per presunto contatto su Ribery. Da quel momento la partita si accende prima con un paio di chance firmate Verdi, e poi col gol del vantaggio degli ospiti firmato da Marko Arnautovic che da continuità alla doppietta della scorsa giornata con un imperioso colpo di testa su cross di Hickey.

Nella ripresa c’è però in campo tutta un’altra Salernitana che al 50′ va già ad un soffio dal pareggio con una zampata di Djuric sventata da un attento Skorupski. Verdi colleziona conclusioni in serie senza fortuna, mentre sul versante opposto è Arnautovic a provarci senza trovare la porta fino alla nuova svolta del match che arriva al 72′ con il mancino affilato e vincente di Zortea. Il neo entrato prende la mira e piazza all’angolino, dando così il via ad un finale incandescente. Ad un paio di minuti dalla fine è Sansone a sfiorare il vantaggio colpendo una clamorosa traversa da fuori, mentre in pieno recupero Mazzocchi e Perotti forniscono gli ultimi squilli per i granata.

Salernitana-Bologna, tabellino e classifica

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri (1′ st Gagliolo); Coulibaly L., Kastanos (25′ st Zortea); Ederson, Verdi (25′ st Mousset), Ribery (25′ st Perotti); Djuric. In panchina: Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Obi, Gyomber, Mousset. Allenatore: Nicola.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten (42′ st Bonifazi), Soriano (28′ st Vignato), Hickey; Orsolini (18′ st Svanberg), Arnautovic, Barrow (28′ st Sansone). In panchina: Bardi, Binks, Viola, Mbaye, Aebischer, Dijks, Kasius, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (assistenti: Bercigli e Berti; IV Uomo: Di Martino; Var: Orsato; Avar: Giallatini).

RETI: 43′ pt Arnautovic (B), 26′ st Zortea (S).

Ammoniti: Ranieri (S), Soriano (B), L. Coulibaly (S), Nicola (S), Arnautovic (B), De Silvestri (B).

CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 47; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Torino e Sassuolo 33; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15