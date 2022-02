Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “A Traorè serve continuità, le doti le ha già”

Al termine di Sassuolo-Fiorentina, il tecnico neroverde commenta la vittoria dei suoi ed esalta la prestazione di Traorè

Il Sassuolo porta a casa altri tre punti pesanti, bissando con la Fiorentina la vittoria ottenuta contro l’Inter. Grande soddisfazione per il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, nel postpartita a ‘DAZN’.

“Non era facile stasera, siamo una piccola squadra e bissare la vittoria con l’Inter non era facile – ha affermato – C’era il rischio di approcciare male la partita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo invece. Nella ripresa abbiamo un po’ pagato lo sforzo e abbiamo abbassato il baricentro. Pensavamo di averla vinta quando sono rimasti in dieci, poi dopo il pareggio siamo ripartiti e abbiamo meritato di vincerla. Sono contento per Defrel, il gol lo cercava da un po’ e gioca sempre per i compagni. E’ un bel premio per lui e per tutti. Traorè? Mi preoccupa chi può essere domani più che tra dieci anni, è giovane e deve ancora dimostrare. Gli manca ancora la continuità tra partite e allenamenti, la gioventù non deve essere un limite ma uno stimolo. Da dicembre, nella testa lo vedo un altro giocatore comunque. Dobbiamo avere l’ambizione di migliorarci tutti sempre, senza avere troppi blackout come ci capita spesso. Abbiamo ancora margini di crescita, dalla partita col Venezia vedremo se saremo cresciuti”.