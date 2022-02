Serie A, Empoli-Juventus 2-3 | Vlahovic devastante: doppietta per sognare in grande

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Empoli-Juventus, secondo anticipo del sabato della 27/a giornata di Serie A

Missione da non fallire per la Juventus ad Empoli, come sostenuto da Pavel Nedved nel pre partita che ha evidenziato come quella odierna sia una gara decisiva. Non si è fatta attendere la squadra di Massimiliano Allegri che archiviate le prime scorribande del match a firma Danilo, Vlahovic e Zurkowski, trova la rete del vantaggio al 32′ col colpo di testa vincente di Moise Kean. Premia la scelta dell’allenatore toscano che vede capitalizzare un ottimo cross dalla sinistra di Rabiot. La gioia dura però solo una manciata di minuti perchè al 39′ ci pensa l’attivissimo Zurkowski a tramutare in rete un batti e ribatti in area di rigore.

Proprio in coda alla prima frazione arriva però l’ultimo sussulto importante firmato da Dusan Vlahovic, che approfitta di un assist di Cuadrado per dribblare e colpire in modo decisivo col mancino alle spalle di Vicario. Il vantaggio consente alla Juventus di gestire in modo più tranquillo l’avvio di ripresa che non porta particolari pericoli dalle parti di Szczesny. Al contrario sono i bianconeri a chiudere conti con il solito Dusan Vlahovic, lanciato a rete dal neo entrato Morata. La fiamma della speranza per l’Empoli la riaccende La Mantia, che col mancino piega le mani di Szczesny ad un quarto d’ora dalla fine. Il finale però non riserva più sorprese: termina 2-3.

Empoli-Juventus 2-3: il tabellino

Reti: 32′ Kean, 40′ Zurkowski, 47′ Vlahovic, 66′ Vlahovic, 76′ La Mantia

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (85′ Henderson), Luperto, Ismajili, Cacace (70′ Parisi); Zurkowski, Asljani, Bandinelli (70′ Benassi); Bajrami (85′ Verre), Di Francesco (70′ La Mantia); Pinamonti. All. Andreazzoli. A disp. A disp. Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Cutrone, Fiamozzi, Tonelli.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria (37′ Locatelli), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean (62′ Morata). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Aké, Soulé.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Ismajli, Parisi

CLASSIFICA: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Torino e Sassuolo 33; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15.