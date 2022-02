Empoli-Juventus, Vlahovic: “A Firenze? Penso solo a giocare”

Vlahovic mattatore in Empoli-Juventus, a fine gara il serbo si sofferma sul suo ritorno a Firenze in vista della Coppa Italia

Con una doppietta risolve i problemi della Juventus a Empoli e consolida il quarto posto dei bianconeri. Con sguardo, chissà, anche più in alto. Dusan Vlahovic è l’uomo del momento e fa la felicità di Allegri.

A fine gara, l’uomo partita parla così ai microfoni di ‘DAZN’: “Era importantissimo vincere oggi dopo due pareggi. Scudetto? Per ora andiamo partita per partita, poi vedremo cosa succederà. Non mi sono preso la Juventus, senza la squadra un singolo non va lontano. Non ero abituato a tutto questo, i compagni, il mister e tutta la società mi hanno aiutato molto. Partita contro la Fiorentina? Non so cosa dire, andiamo a giocare la partita, le sensazioni sono tante. Lì ho vissuto anni bellissimi, ovviamente ringrazio tutti”.