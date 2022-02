Juventus, l’emergenza continua: Allegri perde un altro centrocampista

Juventus in campo al ‘Castellani’ contro l’Empoli nel match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A

Non si arresta l’emergenza infortuni in casa Juventus. All’inizio della sfida con l’Empoli di scena ora al ‘Castellani’, Massimiliano Allegri ha perso per infortunio un altro dei suoi calciatori più importanti. Un altro centrocampista, dopo il già ko di McKennie (2 mesi out).

Problema fisico, stavolta, per Zakaria. L’elvetico sembra aver rimediato un guaio muscolare all’adduttore della coscia. Al suo posto è entrato Locatelli.