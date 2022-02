Al termine di Empoli-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri elogia Vlahovic e parla delle prospettive future

La Juventus riesce a conquistare i tre punti a Empoli dopo una gara difficile. La vittoria per 3-2 in Toscana rilancia i bianconeri, trascinati da un grande Vlahovic.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, a fine gara, elogia il croato e commenta l’andamento del match. “Vlahovic è un giocatore caratteriale e tecnico, dalle caratteristiche che non avevamo prima – ha dichiarato a ‘DAZN’ – E’ fondamentale per noi. La partita di oggi è stata fatta contro un avversario difficile, che gioca a calcio e non molla mai. Dal punto di vista tecnico non siamo stati brillantissimi, ma ci siamo sacrificati bene su ogni palla. Ora c’è entusiasmo, ho visto un buono spirito. Un passo alla volta dobbiamo cercare di migliorare e di crescere. Se è meglio Vlahovic o il numero 7 di prima? Quello precedente ha fatto una carriera straordinaria, quello attuale è appena all’inizio. Ci vogliono tante presenze di alto livello per affermarsi come campione assoluto, ma è all’inizio di un percorso che può portarlo lontano. Con lui, sia Kean che Morata possono muoversi più all’esterno e attaccare l’area per le loro caratteristiche. Quota scudetto? Resto su quello che ho detto ieri, è intorno agli 84-85 punti. Noi sappiamo che l’obiettivo dev’essere conquistare il quarto posto. Le tre davanti se la giocheranno fino alla fine. L’infortunio di Zakaria non ci voleva, veniamo da una serie di partite impegnative dove abbiamo lasciato molto sul campo”.