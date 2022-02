DIRETTA Serie A, Sassuolo-Fiorentina 0-0 | Castrovilli a lato di pochissimo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

Il Sassuolo affronta la Fiorentina a Reggio Emilia nell’ultimo anticipo del sabato valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Da un lato i neroverdi di Dionisi vogliono dare seguito al successo esterno contro l’Inter per provare a tornare in corsa per un posto in Conference League. Dall’altro i viola di Italiano puntano ad allungare la striscia di due vittorie di fila dopo quelle contro Spezia e Atalanta per continuare a cullare il sogno del quarto posto. All’andata finì 2-2. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-FIORENTINA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Ikonè, Piatek, Sottil. All. Italiano

CLASSIFICA:

Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Torino e Sassuolo 33; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15.