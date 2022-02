DIRETTA Serie A, Empoli-Juventus | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus è di scena sul campo dell’Empoli nel quarto anticipo valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Reduci dal pareggio in Champions League e da quelli in campionato contro Atalanta e Torino, i bianconeri di Allegri vogliono tornare al successo per rafforzare il quarto posto in classifica. Gli azzurri di Andreazzoli, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria del 2022 per avvicinarsi il prima possibile a quota 40 punti. All’andata i toscani si imposero a sorpresa 1-0. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Castellani’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Juventus

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti All. Andreazzoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean All. Allegri

CLASSIFICA: Milan 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 47; Atalanta 44; Lazio 43; Fiorentina 42; Roma 41; Verona 37; Torino e Sassuolo 33; Bologna 32; Empoli 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese 26; Venezia e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana 15.