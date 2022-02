Rischio retrocessione, esonero deciso: c’è già il sostituto

Ennesima sconfitta ed ora la panchina è fortemente a rischio: deciso il ribaltone, già scelto il sostituto

L’ennesima sconfitta costa la panchina. Ne sono convinti in Inghilterra che danno ormai per deciso l’esonero.

Ribaltone in vista per il Leeds secondo quanto affermato da ’90min.com’: Marcelo Bielsa paga il poker subito dal Tottenham di Antonio Conte ed è ad un passo dall’esonero. Anzi, secondo il portale britannico la decisione da parte del club sarebbe già stata presa.

Del resto il Leeds vive un momento particolarmente complicato: a due punti dalla zona retrocessione, l’ultima vittoria è datata 16 gennaio. Dopo di allora un punto in sei partite con quattro sconfitte consecutive. Le statistiche descrivono una situazione allarmante: venti gol subiti nelle ultime cinque partite, una media di quattro gol a gara.

Calciomercato Leeds, Bielsa verso l’esonero: arriva Marsch

La società non ha gradito le ultime uscite della squadra guidata da Marcelo Bielsa e avrebbe optato per l’esonero. Al posto dell’argentino dovrebbe arrivare il tecnico statunitense Jesse Marsch che era già tra i candidati per succedere allo stesso ‘Loco’ dalla prossima stagione.

Il portale racconta di contatti già avvenuti tra il manager a stelle e strisce e intermediari per succedere a Bielsa nella prossima stagione. Un arrivo a questo punto che potrebbe essere anticipato. Novità potrebbero arrivare a breve con l’esonero dell’ex ct dell’Argentina e la nomina del nuovo allenatore. Il Leeds vuole ripartire e per farlo ha deciso il ribaltone in panchina.