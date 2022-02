La cronaca di Milan-Udinese, anticipo della 27esima giornata del campionato italiano di Serie A: tutte le azioni salienti della sfida di San Siro

Il Milan di Stefano Pioli apre la giornata di campionato con l’impegno interno, al Meazza in San Siro, contro l’Udinese di Gabriele Cioffi.

I rossoneri, che schierano Giroud al centro dell’attacco, cercano l’allungo in attesa dell’Inter di Simone Inzaghi, mentre i friulani cercano preziosi punti salvezza. Il primo tempo della gara è spiccatamente a tinte rosso e nere con la squadra di Pioli che cerca di sfondare il muro difensivo dell’Udinese e, ci riesce, alla mezz’ora con la rete di Rafael Leao, il migliore del Diavolo in queste ultime settimane. Sul finire della prima frazione però, i bianconeri iniziano a farsi avanti pericolosi, soprattutto con il grande ex di giornata, Gerard Deulofeu.

Milan-Udinese, la cronaca del secondo tempo

La ripresa di Milan-Udinese segue uno spartito totalmente diverso da quello visto durante la prima frazione. I rossoneri entrano in campo con un atteggiamento differente, più timoroso e meno propenso alla costruzione offensiva. Dall’altra parte del rettangolo verde invece, l’Udinese sembra più pimpante e, intorno al 67′, trova il gol del pareggio con Udogie. Rete molto discussa quella del giovane dei friulani perché, forse, viziata da un presunto tocco di mano del giocatore di Cioffi al momento dell’impatto. Nel finale, arriva il forcing del Milan per cercare il vantaggio allo scadere, ma il gol non arriva. Matura quindi il secondo pareggio consecutivo in Serie A per i rossoneri in attesa dell’Inter e del Napoli.

Milan-Udinese, la classifica aggiornata

CLASSIFICA SERIE A: Milan*** 57 punti; Inter* e Napoli 54; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 16; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più