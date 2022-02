Nel doppio confronto contro il Napoli, Xavi ha avuto conferme su un obiettivo di mercato

Il Barcellona potrebbe diventare un vero e proprio incubo per il Napoli. Dopo il successo ottenuto ieri sera al Diego Armando Maradona nel match di ritorno dei playoff di Europa League, il club blaugrana starebbe pensando ad uno ‘scippo’ sul mercato ai danni dei partenopei.

Con l’arrivo di Xavi in Catalogna è iniziata una vera e propria rivoluzione. Dopo mesi complicati dal suo ritorno nel mondo Barcellona, l’allenatore spagnolo pian piano – aiutato anche da un ottimo mercato di gennaio – è riuscito a risollevare la squadra in una stagione che sembrava ad un certo punto quasi irrecuperabile, trovando probabilmente proprio contro il Napoli la miglior espressione di calcio mostrata in questa stagione. Oltre all’eliminazione europeo, però, i catalani starebbero pensando di riservare un altro sgambetto nei confronti del club di Aurelio De Laurentiis, tentando a suon di milioni una vecchia fiamma.

Napoli, il Barcellona torna a far sul serio per Koulibaly

Come svelato nel pomeriggio da ‘Catalunya Radio’, Xavi sarebbe rimasto ancora una volta impressionato da Kalidou Koulibaly nel doppio confronti di Europa League. Il centrale senegalese, vecchio obiettivo peraltro dei Barcellona, potrebbe dunque tornare di moda in vista di un’estate scoppiettante.

Joan Laporta, infatti, avrebbe intenzione di investire diversi milioni sul mercato, nonostante un momento economicamente non semplice per il club catalano. Oltre al vero grande obiettivo Haaland, dunque, Koulibaly è stato individuato come possibile colpo per la difesa di Xavi. Va ricordato che il centrale del Napoli ha un contratto in scadenza nel giugno 2023 e che attualmente viene valutato sui 45 milioni di euro.