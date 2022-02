Lo sgarbo del grande ex | Pioli trema: 70 milioni sul piatto

Nuovo assalto al gioiello del Milan sul mercato: possibile offensiva in estate per il big della formazione di Pioli. Tutti gli scenari

Occhio agli assalti dalla Liga per il gioiello del Milan. Non si spengono infatti le voci di mercato sul big di Pioli in vista della prossima estate.

Theo Hernandez resta sempre nel mirino dei top team europei, in particolare del Real Madrid. Florentino Perez continua ad avere un debole per il nazionale francese e vorrebbe riportarlo a Valdebebas dopo la cessione del 2019 al ‘Diavolo’. Theo ha recentemente rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 2026 e rimane un giocatore imprescindibile per lo scacchiere di Pioli.

Calciomercato Milan, Ancelotti e il Real non si arrendono: nuovo assalto a Theo Hernandez

Stando però a ‘Defensa Central’, il club blanco non perderebbe le speranze per il classe ’97 e sarebbe pronto a riprovare un nuovo assalto in estate per supplire all’addio del senatore Marcelo. L’offensiva comunque resta molto complicata, sia per il recente prolungamento del laterale che per la volontà del Milan di non privarsi del suo gioiello. Inoltre, Maldini e Massara chiederebbero una cifra astronomia superiore ai 70 milioni di euro per eventualmente sedersi al tavolo e discutere della cessione di Theo Hernandez.

Il nazionale transalpino non è comunque l’unico esterno mancino sulla lista del Real Madrid del grande ex rossonero, Carlo Ancelotti, per rimpiazzare Marcelo. Oltre a Theo, gli spagnoli pensano anche al ritorno dal Tottenham di Sergio Reguilon che ha un diritto di ricompra di 40 milioni di euro. Tra i candidati figurano anche i baby Fran Garcia in forza al Rayo Vallecano e Miguel Gutierrez del Castilla.