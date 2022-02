Assalto da 70 milioni di euro: il Milan deve dirgli ‘addio’

Il suo futuro sarà lontanissimo da Milano. L’operazione può chiudersi nei prossimi mesi

Pioli ha detto che Ibrahimovic rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Con la permanenza dello svedese, il Milan potrebbe sospendere la caccia a un centravanti ‘fisico’ concentrando tutti gli sforzi economici per centrocampista e difensore. In tal senso conosciamo le priorità: Botman e Renato Sanches, entrambi del Lille.

Qualora invece Ibrahimovic decidesse di appendere le scarpette al chiodo, scenario non impossibile se la Svezia non riuscisse a qualificarsi per Qatar22, il duo Maldini-Massara sarebbe pressoché obbligato a gettarsi sul mercato per l’acquisto di un numero 9.

L’obiettivo, semmai, sarà sempre un profilo giovane e di grande prospettiva. Sull’agenda dei rossoneri c’è anche Aleksandar Isak, connazionale di Ibrahimovic e proprio suo erede in Nazionale. Il 22enne sta facendo cose importanti alla Real Sociedad, con la quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026. In esso è presente una clausola da 90 milioni.

Calciomercato Milan, Isak fuori portata: l’Arsenal offre 70 milioni

La clausola è uno dei principali ostacoli all’affare, l’altro è la concorrenza che ad oggi vede in prima linea l’Arsenal. Secondo ‘fichajes.net’ i ‘Gunners’ fanno sul serio, in sostanza sono pronti a chiudere mettendo sul piatto la bellezza di 70 milioni di euro, una cifra che può davvero permettere loro di strappare il sì della Real Sociedad. Con tanti saluti agli altri pretendenti, Milan incluso.