Missione Juventus in Champions, contatti avviati per il colpaccio a sinistra

La Juventus pensa al colpaccio per la fascia sinistra e vola in missione in Champions League, contatti avviati

La Juventus pensa al futuro della corsia sinistra. Alex Sandro sembra in fase calante e ha il contratto in scadenza a giugno 2023: la sua partenza la prossima estate è da considerare quantomeno possibile se non altamente probabile. La società di Agnelli ha però già in mente il profilo adatto per sostituirlo.

Durante la gara di mercoledì sera tra Atletico Madrid e Manchester United, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, la Juventus si è mossa per Renan Lodi, esterno classe 1998 dei Colchoneros. I torinesi, come si legge su ‘Tuttosport’ che conferma quanto anticipato nei giorni scorsi da ‘calciomercatonews.com’, avrebbero inviato sul posto un collaboratore di fiducia per godersi la partita e in particolare i progressi dell’obiettivo numero uno nel mirino, risultato tra i migliori in campo. Per lui si sono verificati i primi sondaggi.

Calciomercato Juventus, primi sondaggi per Renan Lodi dell’Atletico Madrid

Con l’Atletico Madrid, spiega il quotidiano, il Ds Cherubini vanta un buon rapporto. Le due società parleranno presto anche dei termini dell’accordo legato al destino di Morata. Non sembra da escludere che, previo un nuovo accordo sulla cifra del riscatto del bomber (molto meno dei 35 milioni pattuiti), Morata non possa tornare ad essere compagno di squadra di Renan Lodi tra qualche mese.

Nonostante la giovane età, Renan Lodi vanta già una buona esperienza in campo internazionale. Capace di agire sia in fase offensiva che difensiva, è considerato tra i migliori prospetti della Nazionale brasiliana. Tra campionato e coppe, nella stagione in corso si è messo in mostra con 4 assist e 1 gol in 28 presenze totali.