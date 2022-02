Ecco perché ha lasciato la Juventus | Arriva la rivelazione

Cristiano Ronaldo è tornato a parlare della scelta fatta la scorsa estate lasciando la Juventus

A distanza di mesi fa ancora discutere l’addio dalla Juventus di Cristiano Ronaldo per sancire il tanto atteso ritorno al Manchester United. Il fenomeno portoghese, qualora ce ne fosse bisogno, in una recente intervista è tornato sull’argomento per chiarire la sua scelta.

Ai microfoni di ‘Dazn Spagna’, l’ex Real Madrid ha spiegato innanzitutto il segreto della sua condizione fisica dopo aver compiuto 27 anni lo scorso 5 febbraio: “Con il passare degli anni, devi essere intelligente e capire che perdi alcune cose, ma ne acquisti altre. Devi trovare il giusto equilibrio per continuare a competere ad alto livello. Non è facile, ma anno dopo anno dimostro che i numeri parlano per me. Non ti devo dire che sono molto forte, perché i numeri sono lì. I fatti sono fatti, per questo sono felice di continuare a segnare gol, aiutando il Portogallo e il Manchester United e voglio continuare così. Ho vinto tanto, ma è difficile dire che non voglio di più, perché se mi trovo in un club che mi dà l’opportunità di vincere ancora qualcosa, perché no? So che non mi rimangono molti anni. Quattro o cinque, vedremo. Voglio vincere il più possibile”.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo racconta i motivi dell’addio

Era evidente che tra Cristiano Ronaldo e la Juventus qualcosa si fosse rotto nel corso dell’ultima stagione, nella quale i bianconeri hanno interrotto una striscia lunga 9 scudetti di fila. A spingerlo a tornare al Manchester United, però, sarebbe stato soprattutto un altro motivo, come spiegato dallo stesso portoghese: “Sono tornato allo United per dimostrare a me stesso che ero capace di giocare ad un alto livello. Credo di non aver deluso le aspettative, perché la gente temeva di vedere un Cristiano differente e così non è stato. Sto bene e ho segnato gol, soprattutto in Champions. E’ stato positivo tornare a casa tanti anni dopo. E’ stato un orgoglio e una soddisfazione enorme. Ho lasciato una traccia ovunque sia stato e credo che nessun calciatore nella storia possa avere questo privilegio”.