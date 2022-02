Calciomercato Juventus, finisce in vendita | Promessa e colpo da 60 milioni

La Juventus monitora il calciomercato internazionale, alla ricerca di colpi importanti per migliorare la sua rosa. Colpo da 60 milioni: c’è già la promessa

La Juventus ha grandi piani per il futuro, sul campo e quindi sul calciomercato. La Vecchia Signora si muove già da ora per prenotare i colpi migliori per rinforzare la rosa.

Un nome che potrebbe avere un grande futuro nella squadra di Massimiliano Allegri, ma che in generale è sognato da diverse big europee, in Italia e non solo, è Marco Asensio. Iniziamo dalla sua situazione al Real Madrid. Lo spagnolo da anni è pronto a spiccare il volo tra i Blancos, ma ha fatto sempre fatica a prendersi il posto da titolare, tra qualche infortunio di troppo e una concorrenza foltissima. Secondo quanto riporta ‘Sport’, il calciatore in vista della prossima estate sarebbe praticamente in vendita. Il suo contratto scade nel 2023 e non accetterebbe di rinnovare senza un aumento di stipendio, quindi il Madrid studierà le offerte in arrivo. Se il club di Carlo Ancelotti arriverà a Mbappé e Haaland, Asensio vedrà ridursi ulteriormente lo spazio a sua disposizione.

Calciomercato Juventus, Asensio pronto a dire addio: spunta la promessa

Le squadre pronte ad arrivare al trequartista non mancano. In Serie A, oltre alla Juve, c’è anche il Milan. Ma c’è anche il PSG insieme ai maggiori club della Bundesliga, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. L’attaccante ha una clausola da 700 milioni di euro, ma potrebbe trasferirsi a 50 o 60 milioni di euro.

E, secondo quanto riporta ‘defensa central’, i bianconeri avrebbero già chiesto il calciatore al Real Madrid. Spunta anche una promessa fatta dalla dirigenza della Vecchia Signora al calciatore: se arriverà alla Juventus, l’anno prossimo, troverà una grande squadra. I rapporti tra bianconeri e Real, inoltre, sono ottimi e ciò potrebbe favorire il buon esito dell’affare.