Allerta Inter, lo United chiede informazioni | Piace a Rangnick

Non una grande stagione per il Manchester United che non ha tratto enormi benefici neanche dall’arrivo di Rangnick. Proprio all’allenatore dei ‘Red Devils’ piacerebbe un calciatore dell’Inter

Se in Italia la squadra da battere è l’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno con Antonio Conte, in Inghilterra le grandi favorite sono il Manchester City e il Liverpool. Non il Manchester United di Cristiano Ronaldo, che sta vivendo un’annata sulle montagne russe fatta di alti e bassi sia dal punto di vista del rendimento che dei risultati. Non è infatti migliorata moltissimo la situazione col passaggio del testimone in panchina da Solskjaer a Rangnick, che ha incontrato qualche difficoltà pur provando ad inculcare le sue idee e metodologie di lavoro.

La prossima estate si prospetta quindi nuovamente calda per lo United, pronto a rinnovare la squadra secondo anche i dettami dell’allenatore. Al tedesco potrebbe inoltre piacere anche un calciatore dell’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Rangnick interessato a Calhanoglu: chieste informazioni

Secondo quanto sottolineato dal collega Rudy Galetti sul suo profilo Twitter, proprio il Manchester United sarebbe interessato ad Hakan Calhanoglu: il club inglese avrebbe addirittura chiesto informazioni all’Inter, che solo la scorsa estate lo aveva prelevato a costo zero dal Milan.

Il calciatore turco, afferma il giornalista, sarebbe molto apprezzato dallo stesso Rangnick che intanto è impegnato nell’arduo compito di portare la squadra britannica ad una qualificazione Champions e al passaggio del turno contro l’Atletico Madrid nell’edizione di quest’anno. Calhanoglu invece dal canto suo sta tirando su una stagione numericamente validissima, con le statistiche che certificano la bontà dell’investimento fatto dall’Inter per ciò che concerne lo stipendio. Il turco ha infatti raccolto ben 6 reti e 9 assist in questa Serie A, quasi tutti raccolti nell’exploit centrale messo in scena dall’ex numero 10 del Milan tra novembre e dicembre.

Nell’ultimo periodo Calhanoglu ha visto calare il proprio rendimento ed anche stasera contro il Genoa non ha vissuto una serata particolarmente brillante tanto da essere sostituito al 73′ da Vidal.