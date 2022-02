Conte e le dimissioni dal Tottenham | Il nuovo annuncio

Antonio Conte rilascia nuove dichiarazioni sul suo futuro al Tottenham, l’annuncio definitivo sulle sue dimissioni

Hanno fatto discutere, in questi giorni, le frasi di Antonio Conte, che ha aperto a un possibile addio al Tottenham, nonostante sieda sulla panchina degli Spurs solamente da pochi mesi.

Deluso per l’andamento delle ultime gare, in particolare dopo la rovinosa sconfitta contro il Burnley, l’allenatore pugliese si è detto disponibile a rimettere il proprio mandato nelle mani della presidenza del club. Uno scenario a dir poco clamoroso, con un Conte che ha ammesso le sue difficoltà nell’invertire il trend della squadra londinese. Ha fatto seguito un confronto con il presidente degli Spurs, Daniel Levy. Le risultanze di questo confronto sono state rese note dallo stesso Conte alla vigilia della gara con il Leeds in Premier League, match fondamentale per provare a non perdere contatto con la zona europea della classifica.

Conte svela il suo futuro al Tottenham, la conferenza stampa che fa chiarezza

Conte è tornato sui suoi passi, spiegando la sua intenzione di restare. “Il presidente sa che sono qui per aiutare la squadra in qualsiasi momento – ha dichiarato – Lo farò fino alla fine, stiamo lavorando duramente e lui lo sa, ha grandissima considerazione per me e per il mio staff. Mi scuso per aver manifestato la mia delusione, forse avrei fatto meglio a mantenerla all’interno del gruppo. Ma se vi aspettate che quando perdo, io sia felice e venga ai microfoni a ridere, non sono quel tipo di persona. Qui ci sono stima e fiducia verso di me molto alte e intendo dare il massimo”. Almeno per il momento, dunque, niente ribaltoni all’orizzonte. Conte rimarrà in Premier League a dare battaglia.