Juventus e Milan bussano alla porta Real | 6 milioni non bastano

I rapporti col Real Madrid della Juventus e del Milan sono, da sempre, ottimi. E nel prossimo calciomercato i destini potrebbero tornare ad incrociarsi

Impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali, con la Juventus che deve affrontare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal e il Milan che intende tenere il più a lungo possibile la vetta della classifica, le due società italiane sono pronte a sfidarsi in vista del calciomercato della prossima stagione.

Entrambe le società italiane sono molto vicine al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per motivi diversi: il presidente bianconero Andrea Agnelli è uno dei fautori, insieme allo spagnolo, della Superlega e i rapporti sono saldissimi, nonostante le mille vicissitudini. I rossoneri, dal canto loro, con i castigliani hanno concluso operazioni importanti nelle ultime stagione, a cominciare da Brahim Diaz, al secondo anno di prestito in Italia dal Real.

Nel frattempo, si parla della possibilità di inserimento proprio del club di Madrid su due giocatori che, allo stato attuale, sono in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso con Juventus e Milan. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Franck Kessie, le cui trattative per un eventuale prolungamento contrattuale con le rispettive società di appartenenza sono in stand by e vivono, per motivi diversi, momenti difficili.

Juventus e Milan bussano alle porte del Real Madrid. Ma non sono i soli

E, in vista della prossima sessione di calciomercato, i destini di Juventus, Milan e Real Madrid potrebbero nuovamente incrociarsi. Stando, infatti, a quanto rivelato da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, quelli italiani sono due dei club che avrebbero i primi passi per capire le intenzioni e le cifre dell’eventuale operazione Marco Asensio. Il polivalente calciatore, che può svariare su tutto il fronte d’attacco, è in scadenza di contratto nel giugno 2023 e la prima proposta dei castigliani per prolungare l’accordo, 4.5 milioni di euro netti più bonus per arrivare a quota 6 milioni, sarebbe stata rispedita al mittente.

In questo contesto, com’è normale che sia, s’innestano gli interessi di altre società per il 26enne prodotto del vivaio del Maiorca. Oltre ai club nostrano, anche Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarebbero sulle sue tracce. Senza dimenticare il Paris Saint-Germain, da diverso tempo nel mirino dei parigini, anche se i rapporti col Real sono tesissimi a causa di Kylian Mbappe. Dunque, non sarà facile per Juventus e Milan strapparlo alla folta concorrenza, e allo stesso Perez che vorrebbe trattenerlo, ma la situazione è da monitorare con attenzione.