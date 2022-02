Europa League, Atalanta agli ottavi col tris: il Porto elimina la Lazio

Tutto facile in trasferta contro l’Olympiacos per l’Atalanta, che cala il tris e stacca il pass per gli ottavi di finale: Lazio eliminata

In attesa dell’infuocato Napoli-Barcellona tra le mura del ‘Maradona’, arrivano i primi verdetti per gli ottavi di finale di Europa League. Per quanto riguarda le italiane, l’Atalanta passeggia contro l’Olympiacos in trasferta. La ‘Dea’ guidata da Gasperini ha staccato il pass, che vale la qualificazione al turno successivo, battendo i greci con un netto 0-3.

Nel primo tempo ci ha pensato Maehle a sbloccare il risultato, mentre allarga il risultato uno strepitoso Malinovskyi, autore nel giro di tre minuti di una fantastica doppietta. Non sorride, invece, la Lazio di Maurizio Sarri, definitivamente uscita dalla competizione europea per mano del Porto. Al ‘Dragao’ i biancocelesti avevano subito 4 gol dagli uomini dell’ex Conceicao, realizzandone due. Il ritorno si è chiuso sul punteggio di 2-2, che dunque consente ai portoghesi di avanzare nella Coppa. Inutile nel finale il gol di Cataldi.

Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-3 e Lazio-Porto 2-2 | I tabellini delle gare delle 18:45

Va agli ottavi anche il Lipsia, che ha battuto 1-3 la Real Sociedad. Nonostante la sconfitta odierna con la Dinamo Zagabria, si qualifica al turno successo pure il Siviglia. Di seguito tutti i tabellini delle gare delle 18:45.

Olympiacos-Atalanta 0-3 (tot. 1-5): 40′ Maehle (A), 66′ e 69′ Malinovskyi (A)

Lazio-Porto 2-2 (tot. 3-4): 19′ Immobile (L), 31′ rig. Taremi (P), 68′ Uribe (P), 90+4′ Cataldi (L)

Real Sociedad-Lipsia 1-3 (tot. 3-5): 39′ Orban (L), 59′ Andre Silva (L), 65′ Zubimendi (RS), 89′ rig. Forsberg (L)

Dinamo Zagabria- Siviglia 1-0 (tot. 2-3): 65′ rig. Orsic (DZ)