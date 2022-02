Affare da 90 milioni | Juventus addio, raggiunge Ronaldo allo United

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo fa sul serio: super offera da 90 milioni per strapparlo alla concorrenza della Juventus

Il Manchester United fa sul serio e mette i bastoni tra le ruote alla Juventus in vista della sessione estiva del mercato.

Oggetto del contendere Manuel Akanji, profilo molto stimato dalla dirigenza bianconera soprattutto se la ‘Vecchia Signora’ dovesse sacrificare de Ligt a fine stagione. Ma c’è un problema per Cherubini e Allegri: la concorrenza in Premier League del Manchester United per lo svizzero ex Basilea.

La Juve dopo Zakaria penserebbe ad un altro nazionale elvetico, ma i ‘Red Devils’ sarebbero una serio ostacolo in previsione di una possibile trattativa. Stando infatti alla ‘Bild’, lo United avrebbe mosso dei pesi concreti per Akanji e i negoziati sarebbero in fase avanzata per il passaggio del difensore classe ’95 all’Old Trafford.

Calciomercato Juventus, Akanji lontano: super offerta del Manchester United

Il centrale svizzero è in rottura con il Borussia Dortmund (che ha bloccato Sule per sostituirlo) e non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023, considerando che la compagine di Manchester metterebbe sul piatto un ingaggio di gran lunga superiore per portarlo in Premier. Gli inglesi avrebbero offerto uno stipendio annuale da 15 milioni di euro netti a stagione, oltre ad un assegno da 25-30 milioni per il Borussia.

Un’operazione certamente onerosa da circa 90 milioni di euro complessivi per assicurarsi le prestazioni di Akanji e strapparlo alla concorrenza delle altre big d’Europa, tra cui ovviamente la Juventus. A sorridere è Cristiano Ronaldo: dispetto di CR7 alla ‘Vecchia Signora’.