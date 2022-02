Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Firma a zero

Un calciatore in scadenza di contratto, seguito dalla Juventus, avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento a parametro zero in estate

Nonostante un calciomercato di gennaio a dir poco scoppiettante, la Juventus continua a non soddisfare a pieno in termini di risultati. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno portato inizialmente tantissimo entusiasmo nell’ambiente, ma il fomento sta scemando. La ‘Vecchia Signora’, infatti, si dimostra ancora troppo passiva in fase d’attacco.

Sono arrivati, poi, gli scialbi pareggi consecutivi contro Torino in campionato e Villarreal in Champions, entrambe compagini fattibili sulla carta considerando il livello della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il bomber serbo ha immediatamente dato un apporto più che significativo in zona – rompendo addirittura due record nella massima competizione europea -, ma la sua figura potrebbe non bastare a tagliare i traguardi prefissati. Perciò la dirigenza torinese è già al lavoro in ottica futuro, innanzitutto sul fronte rinnovi. Arrivabene ha lanciato un messaggio neanche troppo velato a proposito, diretto in particolare a Dybala: “Queste cose si fanno in due. Se c’è ottimismo da una parte, può esserci pessimismo dall’altra. I contratti sono trattative”. Si riflette, però, pure sui possibili acquisti in vista della prossima estate. In questo senso, il club di Agnelli resta vigile circa l’intricata situazione di Ousmane Dembele.

Calciomercato Juventus, sfuma Dembele: accordo chiuso

L’esterno classe ’97, seppur tornato a tutti gli effetti un elemento importante nelle fila del Barcellona, dirà quasi sicuramente addio ai blaugrana a giugno. I rapporti tra l’ex Borussia Dortmund e gli spagnoli sono ai minimi storici, perciò appare inevitabile l’opzione più dolorosa. Stando a quanto si apprende da ‘ElNational.cat’, inoltre, Dembele e il suo entourage avrebbero già raggiunto un accordo per il passaggio al PSG.

I parigini potrebbero perfino annunciarlo ufficialmente quando vogliono, ma fino all’ultimo sarebbero intenzionati a provare a convincere Mbappe a non trasferirsi al Real Madrid, anche se il destino della stellina francese appare ormai segnato. Leonardo, in caso di definitivo fallimento, pare si sia già coperto assicurandosi le prestazioni (quanto meno verbalmente) di Dembele. E per la Juventus il colpaccio sembra sfumare.