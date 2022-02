Calciomercato, nuovo colpo del Barcellona | Azpilicueta arriva a costo zero

Il Barcellona da qualche mese sta portando avanti la politica del costo zero sul mercato

Impegnato questa sera nel tempio dedicato a Diego Armando Maradona, nel match valevole per accedere agli ottavi di Europa League contro il Napoli, il Barcellona non smette di spulciare sul mercato possibili botti a costo zero da registrare per la prossima stagione.

La grave crisi economica che ha colpito duramente il club blaugrana dallo scoppio della pandemia, ha costretto i vertici a prediligere una rigorosa politica del parametro zero, cercando di cogliere le migliori opportunità del mercato. La scorsa estate, ad esempio, sono arrivati calciatori del calibro di Eric Garcia, Memphis Depay e Sergio Aguero (costretto successivamente a ritirarsi per problemi cardiaci). Ma non solo, perché nei mesi a seguire il club catalano ha strappato prima la firma del veterano Dani Alves e poi quella particolarmente felice di Pierre-Emerick Aubameyang, approfittando della rottura con l’Arsenal.

Calciomercato Barcellona, Azpilicueta è il colpo per l’estate

La prossima intuizione di mercato del Barcellona dovrebbe portare il nome di Cesar Azpilicueta. Il difensore del Chelsea andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, anche se il club inglese – secondo quanto scritto dal ‘The Guardian’ – avrebbe intenzione di attivare una clausola per il rinnovo automatico fino al giugno 2023. Qualora l’indiscrezione venisse confermata, gli spagnoli dovrebbero pagare una piccola quota, la quale non sembra comunque poter mettere a rischio la buona riuscita dell’operazione.

Già nelle passate stagioni Azpilicueta era stato vicino al ritorno il Liga dopo una carriera interamente spesa con grandi successi in Premier League. Ma il Barcellona, che dà quasi per scontato l’ingaggio dell’esperto difensore, non ha intenzione di fermarsi mica coi parametri zero. Il grande sogno rimane infatti Paulo Dybala, altro top player in scadenza e lontano in questo momento da un accordo con la Juventus per prolungare la sua esperienza bianconera.