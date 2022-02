Juventus, è ancora AllegriOut | “Fate come con Sarri”

Il giorno dopo Villarreal-Juventus, riparte il fuoco delle critiche a Massimiliano Allegri: il tecnico livornese proprio non convince

Un risultato non negativo, come eredità dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma tante perplessità legate al gioco. La Juventus torna da Villarreal con un 1-1 e con sensazioni contrastanti.

Il gol immediato di Vlahovic avrebbe potuto essere la base per una serata diversa. I bianconeri, però, fidando nel vantaggio, hanno puntato poi per una strategia attendista e di gestione, che non ha pagato, visto il pari subito da Parejo, su una colossale disattenzione difensiva. Oltre gli errori dei singoli, però, a finire sulla graticola è nuovamente Massimiliano Allegri, che con la sua impostazione come sempre divide l’opinione pubblica. Il partito dei detrattori del tecnico livornese, dopo la prestazione in terra spagnola, riprende forza e impazzano le critiche.

AllegriOut ancora in tendenza su Twitter, il web furioso: “E’ lui il freno della Juventus”

Su Twitter, come sempre in questi casi, risale in tendenza l’hashtag #AllegriOut. Numerosi i commenti negativi, per un allenatore che viene definito da qualcuno “il freno della Juventus“. Nel mirino della critica le sue idee, ritenute obsolete e poco adatte al calcio moderno, con un contratto mastodontico che per molti non trova spiegazione: “3 milioni di euro a idea di gioco, se avesse saputo fare le formazioni ne prendeva 15 all’anno“. Il timore è che anche i talenti principali possano risentire della sua influenza: “Rovinerà i pochi giocatori buoni che abbiamo, quanto ci metterà con Vlahovic?“. Nel chiedere la sua testa, c’è chi chiede alla squadra di intervenire in prima persona: “Mettetevi di traverso come avete fatto con Sarri e cacciatelo!“.

Il freno della Juve rimane #allegri. Anche ieri sera abbiamo rinunciato a giocare per difendere l’1-0. BASTA BASTA BASTA #AllegriOut — Manuel Donati (@dntmnl) February 23, 2022

Incredibile quanto credito abbia Allegri, nonostante un'idea di calcio obsoleta e non vincente.

Dirigenza, svegliati #allegriout — Luca Marga (@LucaMarga1) February 23, 2022

3 milioni di euro a idea di gioco: lancio lungo di Bonucci, balletto di Cuadrado e preghiera quando tocca la palla Vlahovic. Sapesse fare le formazioni sarebbero 15 l’anno.

#AllegriOut — paurizio (@paurizio2) February 23, 2022

Dominati dall'inizio alla fine dalla sesta in classifica nella Liga…

Che allenatore..l'unico dubbio che ha sempre è al posto di chi farà giocare #Rabiot#VillarrealJuve#AllegriOut — markspector (@gigipoletti) February 23, 2022

E' un calcio stantio e privo di luce, se #Vlahovic non avesse inventato il gol che partita sarebbe stata? Quanto occorrerà a #AllegriOut per rovinarlo definitivamente? — Aldo Verdigi (@AldoVerdigi) February 23, 2022

La squadra così come ha fatto con Sarri, che si è messa contro, dovrebbe fare con allegri. #AllegriOut #cacciatelo — Nicolas Leoci (@LeociNicolas) February 23, 2022