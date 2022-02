CM.IT | Buone notizie per Spalletti: il Napoli ritrova due big

Il Napoli corre in vista della sfida di domani sera contro il Barcellona. Le ultime da Castel Volturno sugli azzurri

Il Napoli è in campo a Castel Volturno per preparare la partita contro il Barcellona che vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Spalletti spera di mettere da parte l’emergenza che è tornata in casa Napoli nelle ultime settimane. Di Lorenzo è rientrato regolarmente dopo l’uscita dal campo al 26′ a Cagliari per uno scontro con Altare. I recuperi più attesi riguardano Politano e Insigne, che sono pronti a iniziare la sfida contro i blaugrana dal primo minuto.

Cresce anche la condizione di Osimhen e Fabian Ruiz, gestiti da Spalletti a Cagliari per i rispettivi problemi fisici. Servirà ancora tempo per ritrovare forze a centrocampo: Anguissa e Lobotka, che ha fatto lavoro individuale sul campo 1, dovrebbero rientrare contro il Milan, sfida in cui potrebbe esserci anche Lozano almeno in panchina. Malcuit stamane non è in gruppo, s’attende l’esito degli esami strumentali per il risentimento al polpaccio destro avvertito a Cagliari.

Ecco le immagini della rifinitura: