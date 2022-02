ESCLUSIVO | Lo vuole Nagelsmann: il Bayern Monaco pesca in Serie A

Novità di calciomercato per quanto riguarda il Bayern Monaco. Il tecnico Nagelsmann punta un giocatore di Serie A che conosce bene

C’è aria di rivoluzione in casa Bayern Monaco in vista della prossima estate. I campioni di Germania potrebbero perdere qualche top player, a partire da Lewandowski, sempre più corteggiato dal Real Madrid. Ma ci sono anche altri giocatori in partenza.

Uno di questo è Bouna Sarr, 30enne terzino destro franco-senegalese che sta trovando poco spazio come vice Pavard. Per rimpiazzarlo si cerca un calciatore rapido e possibilmente tedesco. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann sta guardando in Serie A per provare a riportare nella Bundesliga una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Jeremy Toljan, esterno di origini statunitensi classe 1994, che milita nel Sassuolo e che ha già lavorato agli ordini di quello che fu battezzato il ‘Piccolo Mourinho‘ ai tempi dell’Hoffenheim. Qualora arrivasse la giusta offerte, il club emiliano permetterebbe all’ex Borussia Dortmund di tornare in Germania.