Calciomercato, affare da 18 milioni | L’Inter prova a soffiarlo al Milan

Occasione dal top club per ‘solo’ 18 milioni di euro: si profila un nuovo duello di calciomercato tra Milan e Inter

Si profila un testa a testa in campionato tra Milan ed Inter, con il Napoli di Spalletti terzo incomodo nella corsa scudetto.

Dal campo al calciomercato, le due milanesi si incroceranno anche nella semifinale di Coppa Italia e nella prossima estate potrebbero contendersi un obiettivo in casa Real Madrid. “Mi piace come giocatore, l’ho seguito molto all’Arsenal. Sta rientrando da un infortunio importante e ha bisogno di ancora un po’ di tempo”. Durante il lungo recupero di Dani Ceballos, Carlo Ancelotti aveva speso parole importanti nei confronti dell’ex Arsenal. Che non sono però corrisposte ai fatti: il centrocampista spagnolo ha davanti tre mostri sacri come Modric, Casemiro e Kroos e dal rientro dall’infortunio sta trovando pochissimo spazio. Ceballos sembra dunque destinato a lasciare nuovamente i ‘Blancos’ e sulle sue tracce da tempo c’è il Milan, ma ora sarebbe piombata anche l’Inter.

Calciomercato Milan e Inter, occasione Ceballos: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, in caso di permanenza di Ancelotti anche per la prossima stagione Dani Ceballos è pronto a fare le valigie e cambiare nuovamente aria alla ricerca di continuità ed un nuovo ruolo da protagonista. Il 25enne è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 18 milioni di euro da Florentino Perez. Si potrebbe così profilare un duello Milan-Inter, ma occhio anche al possibile ritorno al Betis dove il giocatore è definitivamente esploso. Staremo a vedere.