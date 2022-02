Era tutto pronto: altra destinazione per Vlahovic

Il grande colpo invernale della Juventus è stato Dusan Vlahovic, che anche ieri in Champions ha esordito col botto. Dalla Spagna fanno riemergere un retroscena

Partenza lampo sia in campionato che in Champions per Dusan Vlahovic. Il fortissimo centravanti serbo infatti ha trovato due gol fantastici sia all’esordio in Serie A con la Juventus contro il Verona di qualche settimana fa, che ieri sera in coppa sul campo del Villarreal. Un grandissimo gol al primo pallone toccato dopo circa 32 secondi che sembrava indirizzare la squadra di Allegri verso una serata più tranquilla di quella che alla fine è stata.

1-1 il punteggio finale in terra spagnola, con la qualificazione dunque ancora apertissima e tutta da giocare a Torino. L’impatto sulla Champions di Vlahovic è stato però quello del campione fatto e finito: controllo in corsa di petto e destro incrociato da posizione defilata per battere Rulli. Un saggio tecnico e fisico da parte di un bomber ancora molto giovane ma già esperto. Vlahovic sta quindi provando a dimostrare di valere la cifra altissima spesa dalla Juve per strapparlo ai rivali della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, retroscena Barcellona su Vlahovic: poteva arrivare per 18 milioni

In Spagna invece, oltre ad ammirare ed esaltare le qualità di Vlahovic, ripercorrono nuovamente anche un retroscena relativo al mercato che lo circondava qualche tempo fa. Come evidenziato dal catalano ‘Sport.es’, il calciatore serbo era stato offerto al Barcellona con un trasferimento e un’opzione di acquisto obbligatoria nell’estate del 2020 per 18 milioni di euro che sarebbe entrata in vigore nel mercato successivo.

Abidal e soci quindi all’epoca rifiutarono tale proposta avendo dubbi su Vlahovic e sulla sua continuità realizzativa e per l’inserimento nel sistema della squadra di Ronald Koeman. Successivamente il serbo ha alzato l’asticella del rendimento fino ad arrivare alle straordinarie prove offerte in questa stagione prima con la maglia della Fiorentina, e poi con quella della Juventus, dove si sta confermando un grande centravanti con ulteriori margini di miglioramento.