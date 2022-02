Calciomercato Inter, Marotta corre ai ripari | Corsa a due e nuovo colpaccio

L’Inter non sta vivendo un periodo di forma molto brillante e allora occhio al calciomercato per completare la rosa. Marotta corre ai ripari in difesa

C’è chi parla di pausa di riflessione, chi di vera e propria crisi, chi di momento di flessione, ma, comunque lo si voglia chiamare, l’Inter non sta riuscendo a confermare i risultati del girone d’andata.

L’allarme è diventato sempre più rumoroso dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, con il punteggio di 0-2. Dopo Milan e Liverpool, un po’ troppo per non farsi delle domande, soprattutto sulla fase offensiva dei nerazzurri. Ma non si può che toccare il tema della difesa che ha iniziato a scricchiolare non poco. Sei gol subiti nelle ultime tre partite sono troppi per gli standard a cui ci aveva abituato la Beneamata. E ora occorre dare delle risposte. Risposte che, nei prossimi mesi, potrebbero poi tradursi in operazioni di calciomercato, per colmare quei vuoti e migliorare un reparto già, sulla carta, eccellente.

Calciomercato Inter, doppio nome per la difesa

Per il futuro, quindi, toccherà a Giuseppe Marotta cautelarsi e rinnovare un reparto comunque di livello. Stefan de Vrij è sicuramente il più sacrificabile dei tre titolarissimi, ma occhio a chi potrebbe sostituirlo. La dirigenza nerazzurra, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si divide tra due profili. Occhio ad Andreas Christensen, centrale danese del Chelsea in scadenza di contratto. Piace molto, ma non solo ai nerazzurri e questo è un grosso problema: comunque in questi giorni sta decidendo il suo futuro e l’Inter è in corsa.

Così come per Marcos Senesi. L’argentino del Feyenoord ha il contratto in scadenza nel 2023 e anche lui è entrato nel taccuino di molti club. All’Inter ha uno sponsor speciale: Javier Zanetti. Una vera e propria corsa a due che potrebbe infiammare il calciomercato nerazzurro nei prossimi mesi, ma ora è il momento di blindare nuovamente la difesa per raggiungere gli obiettivi stagionali.