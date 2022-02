Fiorentina, per il futuro di Odriozola dipende tutto dal Real Madrid

Fiorentina, Odriozola ha conquistato tutti, ma per un’eventuale permanenza viola dipende tutto dal Real Madrid

Arrivato in estate in prestito secco dal Real Madrid, Alvaro Odriozola ha trovato subito una collocazione importante nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Il terzino spagnolo è infatti un punto fermo per il tecnico della Fiorentina e tra lo stesso giocatore e la piazza è scattata una forte empatia. Odriozola si trova benissimo a Firenze e i tifosi lo hanno subito adottato.

Complici dunque tutti questi fattori, la società toscana starebbe lavorando a trattenere il terzino anche nella prossima stagione. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il club vorrebbe provare a chiedere al Real Madrid un prolungamento del prestito per un altro anno o trattare addirittura l’acquisto a titolo definitivo. Tutto però dipende dal club della capitale iberica. Se i ‘Blancos’ riterranno Odriozola una pedina importante per il proprio futuro, allora le porte di una permanenza a Firenze potrebbero definitivamente chiudersi. Se invece da Madrid dovessero arrivare tentennamenti o conferme su uno scarso impiego, Firenze resterebbe la primissima scelta per il futuro dello spagnolo.