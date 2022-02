Le dichiarazioni di Dusan Vlahovic al termine di Villarreal-Juventus. Ecco le sue parole

Non basta alla Juventus, il gol di Dusan Vlahovic per portare a casa la vittoria in Champions League. I bianconeri sono stati raggiunti dal Villarreal, nell’andata degli Ottavi di finale, per via della rete di Parejo.

Un pareggio che chiaramente lascia un po’ di amaro in bocca, anche all’autore del gol del momentaneo vantaggio: “E’ un sogno che si avvera ma non sono contentissimo perché non abbiamo vinto – ammette ai microfoni di Mediaset l’attaccante serbo – Bisogna guardare avanti. Abbiamo fatto le cose come ci siamo detti. Io personalmente ho già dimenticato questa partita. Esultanza polemica? Nessuna polemica, non capisco perché la si vuole fare… io non leggo nulla. Voglio stare con i piedi per terra. L’esultanza era indirizzata ad un mio familiare”.