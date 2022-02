Villarreal-Juventus: pagelle e tabellino del match d’andata degli ottavi di Champions League. Parejo risponde alla prodezza di Vlahovic

Non basta Dusan Vlahovic alla Juventus per espugnare il campo del Villarreal nel primo round degli ottavi di Champions League.

Gioiello dopo appena 32 secondi per il centravanti serbo che con una gran giocata bagna nel migliore dei modi l’esordio in Europa. Nella ripresa arriva però l’1-1 di capitan Parejo sulla dormita di Rabiot. Il francese crolla dopo l’intervallo, de Ligt mura gli assalti spagnoli. Lo Celso è una minaccia per la difesa di Allegri, Locatelli gioca con intelligenza.

VILLARREAL

Rulli 6 – Nulla può sulla prodezza di Vlahovic. Riflessi pronti nel finale sempre sul centravanti serbo.

Foyth 5,5 – Morata e De Sciglio lo prendono in mezzo.

Albiol 5 – Vlahovic ci mette 32 secondi per segnare in Champions. Un po’ la colpa è anche sua. Beffato.

Pau Torres 5,5 – Fatica a contenere Vlahovic e leggere i movimenti di Morata.

Pedraza 6 – Serve Lo Celso sul legno dell’argentino. Manca però di continuità (79′ Estupinan SV).

Chukwueze 5,5 – Parte fortissimo, bruciando De Sciglio. Poi il terzino bianconero gli prende le misure e si spegne (90′ Pino SV).

Capoue 6,5 – Palla con il contagiri per l’1-1 di Parejo. Prezioso nelle due fasi nella mediana di Emery.

Parejo 7 – Metronomo degli spagnoli: non sempre ha i tempi giusti nel verticalizzare. Nella ripresa è bravissimo nel trovare il varco giusto e infilare Szczesny sorprendendo la difesa bianconera.

Alberto Moreno 6 – Gioca sulla difensiva, spesso a proteggere le spalle di Pedraza (79′ Trigueros SV).

Danjuma 5,5 – Un bel colpo di tacco e poco più. Non ripete la super prestazione sciorinata contro l’Atalanta. Deludente stasera (90′ Dia SV).

Lo Celso 7 – Sempre nel vivo del gioco, è una seria minaccia per la difesa di Allegri. E’ il più pericoloso e fa tremare Szczesny con un sinistro sporco che centra l’incrocio di pali. Sfortunato.

All. Emery 6,5 – Villarreal gelato dopo 32 secondi dalla prodezza di Vlahovic e che fatica nel rendersi pericoloso, a parte il palo colpito dal Lo Celso. Decisamente meglio nel secondo tempo: Parejo ristabilisce le distanze e da quel momento la partita cambia. Tiene apertissimo il discorso qualificazione.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Non si fa sorprendere sul tacco di Danjuma. Per il resto lo spaventa solo la traversa di Lo Celso.

Danilo 6,5 – Confeziona pronti-via l’assist per armare Vlahovic. Tampona e riparte quando ne ha la possibilità. Partita solida.

De Ligt 7 – Altra partita di spessore per il ‘muro’ olandese. Sempre tempestivo davanti a Szczesny: gioca con grande sicurezza.

Alex Sandro 6 – Allegri lo ripropone centrale. Primo tempo con qualche pericolo ma senza macchie. Esce per infortunio (46′ Bonucci 6 – Rientra dopo lo stop: fa buona guardia e tiene botta agli assalti finali degli spagnoli).

De Sciglio 6 – Qualche minuto per prendere le misure a Chukwueze. Pressione continua a sinistra, sfrutta al meglio i tagli di Morata (87′ Pellegrini SV).

Cuadrado 5,5 – Fatica a carburare all’inizio, Pedraza lo infila un paio di volte. Più incisivo nel secondo tempo quando ha più spazi davanti a sé sul binario destro. Non è comunque il solito pendolino.

Locatelli 6,5 – Cerniera in mezzo al campo con Rabiot: protegge la difesa e pulisce le palle sporche. Intelligente e lucido tatticamente (71′ Arthur 6 – In campo per dare più geometrie alla Juve nell’ultima parte di gara).

Rabiot 5 – Cresce col passare dei minuti nel cuore del centrocampo. Decisivo nel primo tempo nel disturbare Lo Celso sul legno colpito dall’ex Tottenham. Male nel secondo tempo: dorme e ha delle responsabilità evidenti quando si perde Parejo sul pareggio del Villarreal e rischia successivamente anche il rosso.

McKennie 6 – Dinamico negli inserimenti, aumenta i giri del motore soprattutto dopo l’intervallo. Gran palla a Morata ad inizio ripresa. Va ko per brutto testone alla caviglia (82′ Zakaria SV).

Morata 6 – Gara di grande sacrificio tra centrocampo e spalla di Vlahovic. I suoi movimenti mettono in difficoltà la difesa di casa: si sbatte tanto e alle volte arriva poco lucido negli ultimi sedici metri.

Vlahovic 7,5 – Esordio da sogno in Champions League. Gli bastano appena 32′ secondi per infilare Rulli grazie ad un movimento da centravanti vero. Si carica sulle spalle l’attacco bianconero e non tradisce le attese. Subito decisivo: come solo i fuoriclasse sanno fare.

All. Allegri 6,5 – Juve ordinata e pungente per un’ora di gioco, con un Vlahovic a fare la differenza lì davanti. Poi il calo e la sofferenza a denti stretti dopo l’1-1 spagnolo. Pareggio comunque prezioso in vista del return-match di Torino.

Arbitro: Siebert 5,5 – Direzione attenta e senza fronzoli nel primo tempo. Non convince invece nella ripresa: sull’intervento da ‘arancione’ di Rabiot opta per l’ammonizione, non sanziona il brutto fallo di Estupinan su McKennie.

TABELLINO

VILLARREAL-JUVENTUS 1-1

1′ Vlahovic; 67′ Parejo (S)

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (79′ Estupinan); Chukwueze (90′ Pino), Capoue, Parejo, Alberto Moreno (79′ Trigueros); Danjuma (90′ Dia), Lo Celso. A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Mandi, Moi Gomez, Aurier. Allenatore: Emery

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Alex Sandro (46′ Bonucci), De Sciglio (87′ Pellegrini); Cuadrado, Locatelli (71′ Arthur), Rabiot, McKennie (82′ Zakaria); Morata, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Arthur, Pellegrini, Kean, Bonucci, Soulé. All. Allegri

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Rabiot (J), Rulli (V)

Espulsi:

Note: recupero 2′