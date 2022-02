La corsa scudetto entra nel vivo e il Milan crede fortemente di poter centrare l’obiettivo sperato. Spunta il bonus scudetto per i rossoneri

Il weekend appena passato ci ha restituito una Serie A diversa, almeno se si guarda la classifica. Se prima il divario tra prime e ultime della classe sembrava evidente, i colpi delle ‘piccole’ – almeno sulla carta – hanno rallentato le squadre in corsa per lo scudetto.

È impossibile non nominare il pareggio strappato dalla Salernitana contro il Milan, un 2-2 inatteso e improbabile, ma Inter e Napoli non ne hanno approfittato. E questa è storia recente. Al giro di boa, però, si guarda già alle prossime giornate e ora i rossoneri non vogliono più fallire. Le ambizioni rossonere non sono mutate, anzi. I senatori del club sono pronti a ragionare anche di un compenso ad hoc nel caso in cui lo scudetto dovesse arrivare sul serio. Chiamasi ‘bonus scudetto‘ e di recente ne ha parlato anche Davide Calabria: il terzino, probabilmente insieme a Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli, ne parlerà con la dirigenza. Un’ulteriore stimolo, certamente, una gratificazione, ma anche un messaggio chiaro e tondo alle rivali: il Milan ci crede e lo farà fino alla fine.

Il Milan pensa al bonus scudetto: i senatori ne parleranno con la dirigenza

Lo scenario, dunque, è servito e ‘La Gazzetta dello Sport’, nella sua edizione odierna, ne parla senza troppi fronzoli: “Gran premio Milan” titola la Rosea, evidenziando anche come già Stefano Pioli e i suoi ragazzi, a titolo personale, abbiano dei bonus relativi proprio alla conquista del massimo titolo in Italia. E non solo: di per sé il contratto di Ibrahimovic è strutturato secondo questo principio. I 7 milioni pattuiti con lo svedese saranno versati interamente solo se il piazzamento in campionato fosse soddisfacente e così vale anche per altri bonus presenti nel suo contratto. Insomma, il Milan non ha nessuna intenzione di abbassare l’asticella e a dimostrarlo ci sono anche le questioni economiche.