Per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, la Juventus vola in Spagna per affrontare il Villarreal

Dopo il pareggio ottenuto nel derby della Mole contro il Torino, con grandi difficoltà, venerdì scorso, la Juventus si rituffa sulla Champions League e, per l’andata degli ottavi di finale, fa visita al Villarreal.

Il ‘Submarino Amarillo’, guidato da Unai Emery, è reduce dalla netta vittoria esterna ottenuta contro il Granada, 4-1 il risultato finale, la terza nelle ultime cinque partite e naviga al sesto posto in classifica nella Liga con 39 punti ottenuti in 25 partite. I bianconeri di Max Allegri, che recuperano Leonardo Bonucci, si trovano, invece, al quarto posto in classifica, in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League con Atalanta, Lazio, Fiorentina e Roma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del mathc del ‘Estadio de la Ceramica’ di Villarreal.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-JUVENTUS

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Moreno; Danjuma, Lo Celso. All. Emery

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie, De Sciglio; Vlahovic, Morata. All. Allegri

ARBITRO: Daniel Siebert (GER)