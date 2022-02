DIRETTA Champions League, Chelsea-Lille | Segui la cronaca LIVE

Si apre il martedì degli ottavi di finale della Champions League: non solo Juventus in campo, si sfidano il Chelsea e il Lille

I campioni in carica del Chelsea affrontano, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, il Lille in questo martedì europeo.

I ‘Blues’ di Thomas Tuchel arrivano a questa sfida dopo la vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta in trasferta col minino scarto contro il Crystal Palace, decisiva la rete di Hakim Ziyech. Con una partita in meno, i londinesi si trovano al terzo posto in classifica con 50 punti, ben tredici in meno della capolista Manchester City. Di contro, i francesi guidati da Jocelyn Gourvennec sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro il Metz e veleggiano a metà classifica, lontani dalle zone che valgono l’Europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello ‘Stamford Bridge’ di Londra.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-LILLE

CHELSEA (3-4-2-1) : Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Pulisic, Ziyech; Havertz. All. Tuchel

LILLE (4-5-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Sanches, Andre, Xeka, Onana, Bamba; David. All. Gourvennec