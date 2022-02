Sorpresa Lukaku, arriva la decisione: ora è UFFICIALE

Romelu Lukaku vive un momento davvero difficile nel Chelsea ed ora arriva la decisione ufficiale a sorpresa

Momento davvero complicato per Romelu Lukaku al Chelsea. Il feeling con Tuchel non è mai scattato e il ritorno in ‘Blues’ dell’attaccante belga si è rivelato decisamente al di sotto delle aspettative.

Il punto più basso sono stati i 7 palloni toccati nella gara contro il Crystal Palace, un dato che dimostra meglio di qualsiasi altra cosa quanto l’ex Inter sia fuori dal gioco del club campione d’Europa.

Nei giorni scorsi Tuchel aveva spiegato che era evidente come “Lukaku non è stato coinvolto nel nostro gioco” ma aveva anche detto che avrebbero protetto il belga dalle critiche di stampa e tifosi. Ora la sorpresa: panchina nella gara di Champions League contro il Lille. L’allenatore tedesco ha preferito mandare in campo dal primo minuto Havertz al centro dell’attacco e Ziyech e Pulisic al suo fianco.

Queste le formazioni ufficiali:

CHELSEA (3-4-2-1) : Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Pulisic, Ziyech; Havertz. All. Tuchel

LILLE (4-5-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Sanches, Andre, Xeka, Onana, Bamba; David. All. Gourvennec

Lukaku in panchina e in estate occhio al mercato

L’esclusione dai titolari di Lukaku è un segnale importante anche in ottica futura. Certo fin qui l’esperienza del belga al Chelsea è stata deludente, decisamente non in linea con gli oltre cento milioni spesi per acquistarlo dall’Inter. La stessa Inter dove Lukaku ha ammesso un giorno di voler tornare, anche se l’aspetto economico è un ostacolo insormontabile o quasi. Di certo, se il belga dovesse davvero finire sul mercato, di pretendenti pronto ad accaparrarselo non mancherebbero.